У побережья Ирландии упал спасательный вертолет: один погибший

Причины крушения устанавливаются; три человека пока считаются пропавшими без вести

У побережья Ирландии в ходе спасательной операции упал вертолет Сикорского S-92. Об этом сообщает Reuters.



Один человек погиб и трое считаются пропавшими.



Вертолет помогал в медицинской эвакуации из рыболовного судна. Затем контакт с ним был утерян.



Сейчас устанавливают вероятные причины крушения.

10 марта в Стамбуле разбился российский вертолет, погибли пять человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.