У побережья Ирландии упал спасательный вертолет: один погибший
15.03.2017 01:51
Причины крушения устанавливаются; три человека пока считаются пропавшими без вести
Фото: EPA
У побережья Ирландии в ходе спасательной операции упал вертолет Сикорского S-92. Об этом сообщает Reuters.
Один человек погиб и трое считаются пропавшими.
Вертолет помогал в медицинской эвакуации из рыболовного судна. Затем контакт с ним был утерян.
Сейчас устанавливают вероятные причины крушения.
10 марта в Стамбуле разбился российский вертолет, погибли пять человек.
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