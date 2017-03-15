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У побережья Ирландии упал спасательный вертолет: один погибший

15.03.2017 01:51
Причины крушения устанавливаются; три человека пока считаются пропавшими без вести
У побережья Ирландии упал спасательный вертолет: один погибший
Фото: EPA

У побережья Ирландии в ходе спасательной операции упал вертолет Сикорского S-92. Об этом сообщает Reuters.

Один человек погиб и трое считаются пропавшими.

Вертолет помогал в медицинской эвакуации из рыболовного судна. Затем контакт с ним был утерян. 

Сейчас устанавливают вероятные причины крушения.  

10 марта в Стамбуле разбился российский вертолет, погибли пять человек. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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