Сегодня в Нидерландах пройдут выборы в парламент
В Нидерландах сегодня, 15 марта, пройдут выборы в парламент. Об этом сообщает BBC.
На 150 мест в парламенте претендуют 28 партий. Главные конкуренты: праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" действующего премьер-министра страны Марка Рютте и крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса.
"Партия свободы" выступает против ислама и иммиграции. Вилдерс хочет вывести Нидерланды из состава ЕС, закрыть мечети и запретить коран.
По данным опросов, на протяжении предвыборной кампании партия Вилдерса лидировала, но отрыв не был значительным.
Выборы в стране проходят на фоне дипломатического скандала между Нидерландами и Турцией.
11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме.
12 марта премьер Нидерландов Рютте потребовал от Эрдогана извинений за такое сравнение. Анкара заявила, что приостанавливает все политические контакты с Нидерландами на высшем уровне.
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