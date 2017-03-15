В Нидерландах стартуют выборы в парламент, на кону выход из ЕС

Две главные партии - праволиберальная и крайняя правая - всю предвыборную кампанию шли почти на одном уровне, согласно опросам

В Нидерландах сегодня, 15 марта, пройдут выборы в парламент. Об этом сообщает BBC.



На 150 мест в парламенте претендуют 28 партий. Главные конкуренты: праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" действующего премьер-министра страны Марка Рютте и крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса.



"Партия свободы" выступает против ислама и иммиграции. Вилдерс хочет вывести Нидерланды из состава ЕС, закрыть мечети и запретить коран.



По данным опросов, на протяжении предвыборной кампании партия Вилдерса лидировала, но отрыв не был значительным.



Выборы в стране проходят на фоне дипломатического скандала между Нидерландами и Турцией.

11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме.

12 марта премьер Нидерландов Рютте потребовал от Эрдогана извинений за такое сравнение. Анкара заявила, что приостанавливает все политические контакты с Нидерландами на высшем уровне.

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