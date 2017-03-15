Более тысячи турок попросили убежище в Германии
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев зарегистрировало 1151 заявление от жителей Турции за январь и февраль этого года. Об этом сообщает DW.
В конце января в Германии попросили политическое убежище около 40 военнослужащих НАТО из Турции, большинство из них имеют высокие воинские звания.
Позднее стало известно, что с августа 2016 по январь 2017 года с просьбой о предоставлении убежища в Германии обратились также более 130 человек, у которых есть турецкие дипломатические паспорта.
Число прошений об убежище от турок сильно увеличилось после попытки военного переворота в июле 2016 года.
27 февраля сообщалось, что суд в Стамбуле удовлетворил запрос прокуратуры на арест журналиста немецкого издания Die Welt Дениза Ючеля.
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