На место Чуркина в Совбезе ООН прочат постпреда РФ при НАТО - СМИ

Основным кандидатом на должность постоянного представителя государства-агрессора России в Совете безопасности ООН является российской постпред при НАТО Александр Грушко. Такую информацию прокремлевскому ресурсу РИА Новости якобы подтвердили несколько источников в нелегитимной со дня прошлых выборов Госдуме.

"Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность", - говорится в сообщении.

Тем временем Дмитрий Песков, пресс-атташе российского президента Владимира Путина, утверждает, что Кремль пока не определился с кандидатурой на должность постпреда в Совбезе ООН.

20 февраля 2017 года, не дожив день до 65-летия, в Нью-Йорке внезапно скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин, занимавший должность в Совбезе организации с 2006 года. Местные СМИ сообщили , что Чуркин почувствовал себя плохо утром в здании представительства РФ при ООН на Манхэттене, а позднее в бессознательном состоянии был доставлен в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, где скончался. Кремль высказался против публикации в СМИ данных о причинах смерти.





Сейчас и.о. постпреда РФ в ООН является Петр Ильичев, до смерти Чуркина занимавший должность его первого заместителя.









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