Сенат США проведет общественные слушания о влиянии РФ на выборы

В разведывательном комитете сената США анонсировали слушания о влиянии РФ на процесс выборов в США, но не уточнили, когда именно они будут проходить

Председатель разведывательного комитета сената США заявил, что планирует провести общественные слушания о возможных связях между кампанией президента Дональда Трампа и Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Когда именно они будут проходить, он не уточнил. "Это произойдет", - заявил республиканский сенатор Ричард Барр после закрытого заседания комитета. На вопрос, знает ли он, когда точно эти слушания проведут, он ответил: "Еще не знаю, но скоро".

Разведывательный комитет Палаты представителей, который проводит аналогичное собственное расследование возможных связей с Россией, проведет свои первые публичные слушания 20 марта.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.

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