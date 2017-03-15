Сенат США проведет общественные слушания о влиянии РФ на выборы
Председатель разведывательного комитета сената США заявил, что планирует провести общественные слушания о возможных связях между кампанией президента Дональда Трампа и Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Когда именно они будут проходить, он не уточнил. "Это произойдет", - заявил республиканский сенатор Ричард Барр после закрытого заседания комитета. На вопрос, знает ли он, когда точно эти слушания проведут, он ответил: "Еще не знаю, но скоро".
Разведывательный комитет Палаты представителей, который проводит аналогичное собственное расследование возможных связей с Россией, проведет свои первые публичные слушания 20 марта.
6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.
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