Отставного адмирала США обвинили во взятках в виде секс-вечеринок

В обмен на информацию бизнесмен дарил офицерам США дорогие подарки и устраивал обеды и "дикие" вечеринки с проститутками

Адмирал в отставке Военно-морских сил США Брюс Лавлесс предстал перед федеральным судом в Сан-Диего по обвинению во взятках в виде дорогих подарков и секс-вечеринок. Об этом сообщает Washington Post.

Также семь офицеров ВМС в отставке и один офицер корпуса морской пехоты США были замешаны в секс-скандале.

Согласно обвинению, офицеры выдавали секретную информацию о передвижении судов в обмен на взятки, которые предоставлялись в виде роскошных обедов, ночей в дорогих гостиничных номерах и услуг проституток.

Военные передавали информацию бизнесмену Леонарду Гленну Френсису, владельцу сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia, которая занимается береговым обслуживанием американских кораблей. Полученные сведения позволили Френсису получать многомиллионные контракты с американскими ВМС.

"В обмен на информацию бизнесмен дарил офицерам дорогие подарки - часы, сигары, коньяк по $2 тысячи за бутылку, устраивал обеды и "дикие" вечеринки с проститутками в фешенебельных отелях. Военные выпили все запасы шампанского на сумму больше $50 тысяч, и Френсис взял все расходы на себя", - отмечается в сообщении.

Всего по делу проходит 27 фигурантов.

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