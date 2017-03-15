Белый дом назвал незаконным обнародование декларации Трампа
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп получил прибыль в размере $153 миллиона долларов в 2005 году и заплатил из них $38 млн налоговых отчислений.
Такие данные содержатся в копии налоговой декларации президента США, которая была обнародована американскими СМИ, в частности телеканалом MSNBC, во вторник, 14 марта, сообщает Deutsche Welle.
"В Белом доме подтвердили подлинность опубликованного документа, отметив, что Трамп уплатил $38 млн, равно как и "десятки миллионов долларов в других налогах, таких как налоги с продаж, акцизные сборы, а также налоги с работников". Однако в то же время в администрации президента США прибавили, что считают обнародование документа в СМИ незаконным, и обвинили журналистов в погоне за рейтингами", - информирует агентство dpa.
Как известно, в октябре 2016 года издание The New York Times сообщило, что Дональд Трамп мог избегать уплаты федеральных налогов с доходов в течение 18 лет, начиная с 1995 года, из-за своего убыточного бизнеса. По данным издания, благодаря полученному в 1995 году чистому убытку на сумму $916 млн, Трамп имел возможность в течение следующих 18 лет не платить налог с дохода на уровне $50 млн ежегодно.
Трамп неоднократно попадал под критику американских СМИ во время президентской кампании, поскольку не обнародовал свою налоговую декларацию, несмотря на то, что кандидаты в президенты США всегда это делают.
5 марта Белый дом попросил Конгресс США проверить информацию о злоупотреблении полномочиями администрацией 44-го президента США Барака Обамы, влиянии на расследования в ходе избирательной кампании 2016 года и информации о возможной прослушке штаб-квартиры Дональда Трампа.
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