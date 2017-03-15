Захватившие танкер сомалийские пираты потребовали выкуп
Сомалийские пираты, захватившие грузовое судно с экипажем из Шри-Ланки у берегов Сомали, потребовали выкуп за освобождение моряков. Это первый захват судна у берегов Сомали за последние пять лет, передает Би-би-си.
Как говорится в сообщении военно-морских сил Евросоюза, властям удалось связаться с владельцем танкера Aris 13: он подтвердил, что на борту находятся вооруженные люди, которые согласны отпустить экипаж только после уплаты определенной суммы. Размер выкупа не называется.
Ранее сообщалось, что судно шло под флагом Шри-Ланки, однако в министерстве иностранных дел страны опровергли эту информацию.
По данным интернет-портала Marine Traffic, судно шло под флагом Коморских островов.
Судно было захвачено в понедельник группой из примерно 20 пиратов, оно доставляло топливо из Джибути в Могадишо. Это первый захват судна сомалийскими пиратами за последние пять лет.
В конце 2000-х- начале 2010-х годов сомалийские пираты провели серию захватов морских судов. В первом полугодии 2011 года атакам пиратов подверглись более 260 судов - главным образом в акватории Африканского Рога.
С тех пор, во многом благодаря международным усилиям по поддержанию безопасности в регионе, случаи пиратских захватов у берегов Сомали стали значительно реже.
Читайте также: Морские пираты в 2016 году наименее активны за 20 лет: статистика
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:30
-
09:17
-
10:30
-
10:15
-
09:55
Новости партнеров
- 55497
- 28695
- 24564
- 22299
- 15179