Умер датский принц Ричард
15.03.2017 13:45
Принцу Ричарду было 82 года
Фото: EPA
В Дании скончался принц Ричард, который был женат на сестре датской королевы Маргрете II - Бенедикте. Об этом сообщает The Local со ссылкой на пресс-службу дворца.
Принцу Ричарду было 82 года, он умер в своем замке в Германии.
У него были проблемы со здоровьем: принц лечился от рака кожи в Германии, после этого врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в бедре.
Принц Ричард и принцесса Бенедикта были женаты с 1968 года, у них трое детей.
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