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Умер датский принц Ричард

15.03.2017 13:45
Принцу Ричарду было 82 года
Умер датский принц Ричард
Фото: EPA

В Дании скончался принц Ричард, который был женат на сестре датской королевы Маргрете II - Бенедикте. Об этом сообщает The Local со ссылкой на пресс-службу дворца.

Принцу Ричарду было 82 года, он умер в своем замке в Германии.

У него были проблемы со здоровьем: принц лечился от рака кожи в Германии, после этого врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в бедре.

Принц Ричард и принцесса Бенедикта были женаты с 1968 года, у них трое детей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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