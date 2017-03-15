Умер датский принц Ричард

Принцу Ричарду было 82 года

В Дании скончался принц Ричард, который был женат на сестре датской королевы Маргрете II - Бенедикте. Об этом сообщает The Local со ссылкой на пресс-службу дворца.

Принцу Ричарду было 82 года, он умер в своем замке в Германии.

У него были проблемы со здоровьем: принц лечился от рака кожи в Германии, после этого врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в бедре.

Принц Ричард и принцесса Бенедикта были женаты с 1968 года, у них трое детей.

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