В Турции оторваны от реальности, раз видят фашизм в ЕС - Туск

Допускающие заявления о "нацистах в Нидерландах" лишь дистанцируется от Европы, а не пытаются в нее войти, отметили в Брюсселе

Нынешние власти в Турции полностью оторваны от реальности, если позволяют себе называть "фашистскими" действия чиновников в Нидерландах. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает служба Би-би-си.

"Роттердам - это город Эразма (Роттердамского, - ред.), полностью разрушенный нацистами, мэром которого сегодня является выходец из Марокко. Если кто-то видит фашизм в Роттердаме, то эти люди совершенно оторваны от реальности", - отметил он.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что никогда не примет сравнения современных европравительств с нацистами.

"Если вы проводите сравнения с тем периодом, то это совершенно недопустимо. Тот, кто это делает, дистанцируется от Европы, а не пытается в нее войти", - сказал он.

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