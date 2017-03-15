В Турции оторваны от реальности, раз видят фашизм в ЕС - Туск
Нынешние власти в Турции полностью оторваны от реальности, если позволяют себе называть "фашистскими" действия чиновников в Нидерландах. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает служба Би-би-си.
"Роттердам - это город Эразма (Роттердамского, - ред.), полностью разрушенный нацистами, мэром которого сегодня является выходец из Марокко. Если кто-то видит фашизм в Роттердаме, то эти люди совершенно оторваны от реальности", - отметил он.
В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что никогда не примет сравнения современных европравительств с нацистами.
"Если вы проводите сравнения с тем периодом, то это совершенно недопустимо. Тот, кто это делает, дистанцируется от Европы, а не пытается в нее войти", - сказал он.
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11 марта 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Амстердам отменил разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Турецкие политики хотели убеждать проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать на предстоящем в апреле референдуме изменения в Конституции страны, которые расширяют полномочия Эрдогана.
На следующий день премьер Нидерландов Марк Рютте потребовал от Эрдогана извинений за такое сравнение. Турция в ответ пригрозила ЕС пересмотром соглашения о беженцах и заявила, что приостанавливает все политические контакты с Нидерландами на высшем уровне.
Вчера, 14 марта, глава МИД Турции назвал призывы ЕС к рассудительности и взвешенности "не имеющими никакой ценности".
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