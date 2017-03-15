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Warner Bros. решили перезапустить "Матрицу" - СМИ

15.03.2017 14:35
Студия Warner Bros. по предложению продюсера Джоэла Сильвера начала подготовку к перезапуску культового фильма "Матрица"
Warner Bros. решили перезапустить "Матрицу" - СМИ

Продюсер Джоэл Сильвер и студия Warner Bros. решили перезапустить культовый фильм 1999 года "Матрица". Как сообщает The Hollywood Reporter, с таким предложением Сильвер недавно обратился к студии.

Детали проекта пока неизвестны. Сценаристом может выступить Зак Пенн, в чьем послужном списке - "Мстители" (2012), "Невероятный Халк" (2008), и две части "Людей Икс" 2003 и 2006 гг.  Одну из главных ролей, возможно, предложат Майклу Джордану ("Крид: Наследие Рокки" и "Фантастическая четверка" 2015 года).

Студии предлагали сделать из "Матрицы" сериал, но Warner больше склоняется к идее приквела или спин-оффа. Возможно, приквел будет повествовать о молодом Морфеусе.

Участие создателей оригинальной "Матрицы", Лилли и Ланы Вачовски, пока под вопросом. Неясно также, какую роль будет играть Ильвер, который продюсировал всю трилогию. Представители Warner заявили, что будут осторожны в сотрудничестве с ним, поскольку у него натянутые отношения с Вачовски, а именно они, а не Сильвер, ассоциируются у фанатов с фильмом. Кроме того, у Сильвера были определенные проблемы с бюджетными вопросами.

Киану Ривз, сыгравший роль Нео, ранее говорил, что готов сняться в продолжении "Матрицы", но при условии участия Вачовски в проекте.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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