Warner Bros. решили перезапустить "Матрицу" - СМИ

Студия Warner Bros. по предложению продюсера Джоэла Сильвера начала подготовку к перезапуску культового фильма "Матрица"

Продюсер Джоэл Сильвер и студия Warner Bros. решили перезапустить культовый фильм 1999 года "Матрица". Как сообщает The Hollywood Reporter, с таким предложением Сильвер недавно обратился к студии.



Детали проекта пока неизвестны. Сценаристом может выступить Зак Пенн, в чьем послужном списке - "Мстители" (2012), "Невероятный Халк" (2008), и две части "Людей Икс" 2003 и 2006 гг. Одну из главных ролей, возможно, предложат Майклу Джордану ("Крид: Наследие Рокки" и "Фантастическая четверка" 2015 года).



Студии предлагали сделать из "Матрицы" сериал, но Warner больше склоняется к идее приквела или спин-оффа. Возможно, приквел будет повествовать о молодом Морфеусе.



Участие создателей оригинальной "Матрицы", Лилли и Ланы Вачовски, пока под вопросом. Неясно также, какую роль будет играть Ильвер, который продюсировал всю трилогию. Представители Warner заявили, что будут осторожны в сотрудничестве с ним, поскольку у него натянутые отношения с Вачовски, а именно они, а не Сильвер, ассоциируются у фанатов с фильмом. Кроме того, у Сильвера были определенные проблемы с бюджетными вопросами.



Киану Ривз, сыгравший роль Нео, ранее говорил, что готов сняться в продолжении "Матрицы", но при условии участия Вачовски в проекте.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.