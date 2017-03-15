В Южной Корее назвали дату выборов президента

Министр внутренних дел заявил, что эти выборы являются беспрецедентными в истории страны и пообещал, что голосование будет честным и прозрачным

Президентские выборы в Южной Корее официально назначены на 9 мая. Об этом сообщает Reuters.

"Эти выборы являются беспрецедентными в нашей истории", - сказал министр внутренних дел Хонг Юн Сик, пообещав, что голосование будет честным и прозрачным.

Как известно, президент Южной Кореи Пак Кын Хе ушла с должности вследствие громкого коррупционного скандала, к которому оказались причастными и представители крупного бизнеса. В декабре её отстранил от должности парламент, а в прошлую пятницу, 10 марта, импичмент утвердил Конституционный суд.

Прокуратура допросит Пак Кын Хе в следующий вторник. Ее адвокат уже сообщил, что она будет сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на пост президента Южной Кореи, по данным опроса, является бывший лидер Демократической партии Мун Чже Ин. На втором месте - ещё один представитель Демократической партии, губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон. А нынешний премьер-министр и исполняющий обязанности президента Хван Гё Ан занимает третье место в рейтинге симпатий избирателей. Впрочем, Хван Гё Ан ещё не заявлял о своих президентских амбициях.

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