США обвиняют хакеров РФ и ФСБ во взломе Yahoo!

Обвинение включает в себя взлом, мошенничество, хищение коммерческой тайны и экономический шпионаж

Министерство юстиции США обвиняет двух российских шпионов и двух хакеров во взломе 500 млн учетных записей пользователей Yahoo в 2014 году. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что США впервые предъявили официальные обвинения против россиян в связи с киберпреступлениями.

Обвинительный акт предъявлен двум сотрудникам ФСБ и двум хакерам, нанятых Россией.

Обвинение включает в себя взлом, мошенничество, хищение коммерческой тайны и экономический шпионаж.

Компания Yahoo! Сообщила о взломе 2014-го года осенью прошлого года. Взлом тогда назвали крупнейшим в истории. Позже американская компания сообщила об еще одном взломе в 2013 году - тогда хакеры атаковали более 1 млрд аккаунтов. Однако спецлужбы пока не определили, есть ли связь между двумя кибератаками.

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