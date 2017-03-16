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Сенат США утвердил директора Национальной разведки

16.03.2017 04:16
Сенаторы также утвердили Макмастера на должность помощника президента по Нацразведке
Сенат США утвердил директора Национальной разведки
Дэн Коутс (фото - ЕРА)

Сенат США большинством голосов утвердил бывшего сенатора-республиканцы Дэна Коутса на должность руководителя Национальной разведки. Об этом сообщает Радио Свобода.

За Коутса проголосовали 85 сенаторов, в то время, как для утверждения в должности необходим лишь 51 голос.

12 сенаторов выступили против его кандидатуры.

Коутс во время слушаний в Сенате пообещал содействовать расследованию связей с Россией людей из окружения Трампа.

15 марта Сенат также утвердил в должности генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера помощником президента по национальной безопасности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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