Сенат США утвердил директора Национальной разведки
16.03.2017 04:16
Сенаторы также утвердили Макмастера на должность помощника президента по Нацразведке
Дэн Коутс (фото - ЕРА)
Сенат США большинством голосов утвердил бывшего сенатора-республиканцы Дэна Коутса на должность руководителя Национальной разведки. Об этом сообщает Радио Свобода.
За Коутса проголосовали 85 сенаторов, в то время, как для утверждения в должности необходим лишь 51 голос.
12 сенаторов выступили против его кандидатуры.
Коутс во время слушаний в Сенате пообещал содействовать расследованию связей с Россией людей из окружения Трампа.
15 марта Сенат также утвердил в должности генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера помощником президента по национальной безопасности.
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