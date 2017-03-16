Разведывательный корабль РФ вернулся к побережью США - СМИ
16.03.2017 04:38
После дозаправки в Гаване российский корабль "Виктор Леонов" вернулся в воды восточного побережья США
Фото: скриншот видео
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" вернулся в воды восточного побережья США после короткой остановки для заправки и пополнения запасов в Гаване на прошлой неделе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников.
Корабль был замечен сотрудниками американской разведки примерно в 23 км к юго-востоку от базы подводных лодок ВМС США в Кингс-Бэй, штат Джорджия. Корабль направлялся на север.
Этот же корабль патрулировал восточное побережье США два года назад.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
22:30
-
вчера
20:08
-
вчера
18:55
-
вчера
18:13
-
вчера
18:05
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 61596
- 30498
- 26313
- 24435
- 15705
Спецпроекты
Новости партнеров