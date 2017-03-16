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Разведывательный корабль РФ вернулся к побережью США - СМИ

16.03.2017 04:38
После дозаправки в Гаване российский корабль "Виктор Леонов" вернулся в воды восточного побережья США
Разведывательный корабль РФ вернулся к побережью США - СМИ
Фото: скриншот видео

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" вернулся в воды восточного побережья США после короткой остановки для заправки и пополнения запасов в Гаване на прошлой неделе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников.

Корабль был замечен сотрудниками американской разведки примерно в 23 км к юго-востоку от базы подводных лодок ВМС США в Кингс-Бэй, штат Джорджия. Корабль направлялся на север.

Этот же корабль патрулировал восточное побережье США два года назад. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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