Руководство военной базы Великобритании на Кипре раскритиковали за нежелание помешать уничтожению огромного числа певчих птиц на территории части

В прошлом году на Кипре было уничтожено около 1,7 млн птиц, при этом на одной из британских военных баз, занимающей территорию около 100 квадратных километров, убили около 800 тысяч пернатых. Такие данные приводит в докладе Британское королевское общество по защите птиц, сообщает служба Би-би-си.

По информации организации Birdlife Cyprus, через находящийся на Кипре мыс Пила мигрирует почти половина всех птиц, совершающих перелеты из Африки, Европы и Азии, и именно здесь браконьеры отлавливают наибольшее их число.

Отловленных пернатых продают на черном рынке по евро за птицу, после чего их используют для приготовления деликатесных блюд. Одно блюдо из 12 птиц стоит в ресторане около 60 евро.

Военные базы Британии на Кипре:

Браконьеры растягивают в зарослях кустарника акации тонкие сети, которые практически невидимы и включают для приманки записи птичьего щебета. В одну такую сеть, как утверждают исследователи, может попасть около 400 птиц.

Орнитологи и защитники природы обвиняют британских военных в нежелании очищать территорию базы от зарослей акации, где и ведут преступную деятельность браконьеры.

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