Олланд о выборах в Нидерландах: Это победа над экстремизмом

Президент Франции с одобрением отреагировал на победу праволиберальной партии премьер-министра Марка Рютте на парламентских выборах в Нидерландах

Президент Франции Франсуа Олланд и кандидат в президенты страны на предстоящих выборах Эмманюэль Макрон с одобрением отреагировали на победу партии премьера Нидерландов на парламентских выборах. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Олланд назвад победу праволиберальной партии премьер-министра страны Марка Рютте "очевидной победой над экстремизмом". "Открытость, уважение к другим и вера в Европу - это единственный ответ национализму и разобщенности", - цитирует агентство заявление французского президента.

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон счел победу партии Рютте знаком того, что успех правопопулистских партий не является чем-то неизбежным. "Нидерланды показали нам, что прорыв правых экстремистов не является неизбежным, и что позиции европейских прогрессистов укрепляются", - написал Макрон у себя в Twitter.

16 марта сообщалось, что данные экзит-пола Ipsos свидетельствуют о том, что партия Рютте с большим отрывом побеждает на парламентских выборах в Нидерландах.

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