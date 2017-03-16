Как растаяли ледники за 100 лет: фото
Фотограф из Швеции Кристиан Аслунд сделал фото с архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане, сравнив их с фотографиями из архива Норвежского полярного института, которые были сделаны в начале 20 века. Разница на снимках очевидна: если еще 100 лет назад берега островов были покрыты ледниками, то сейчас там проступает земля. Фотографии Аслунда были использованы для кампании National Geographic #MyClimateAction, опубликовал их портал Boredpanda.
Фото: Boredpanda.com
16 марта ученые заявили, что продолжающееся второй год подряд обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа можно остановить, только приняв меры по борьбе с глобальным потеплением.
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