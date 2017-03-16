В школе во Франции произошла стрельба: подозреваемый задержан
16.03.2017 15:15
В СМИ сообщают, что раненых было по меньшей мере двое
Фото: EPA
Во Франции в одной из школ Грасс в результате стрельбы несколько человек получили ранения. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.
"Несколько человек получили ранения во время стрельбы во французской школе", - сообщает агентство со ссылкой на источник в полиции.
Правоохранители уже арестовали ученика учебного заведения по подозрению в стрельбе.
Из-за стрельбы все школы города были закрыты.
Агентство Reuters уточняет, что раненых было по меньшей мере двое. При этом в полиции пока не берутся утверждать, была ли стрельба терактом.
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