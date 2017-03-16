Мэй: Сейчас не время для референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не уточнила, исключает ли она проведение референдума в будущем

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "сейчас не время для второго референдума" о независимости Шотландии, передает Би-би-си.

Мэй не уточнила, исключает ли она проведение референдума в будущем.

На этой неделе первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что она запросит разрешение регионального парламента на проведение повторного референдума о независимости, поскольку большинство шотландцев высказались против "брексита" и хотят остаться в Евросоюзе.

Однако Мэй заявила, что будет несправедливо проводить голосование, пока не определены будущие отношения Британии и ЕС, а значит, у людей не будет всей необходимой информации для принятия решения.

Министр по делам Шотландии Дэвид Мандел также написал в Twitter, что проведение референдума перед Brexit несправедливо и не может быть согласовано.

По словам Мэй, ее внимание направлено на поиск наилучшей возможной сделки для Британии во время переговоров о выходе из ЕС.

"Обсуждение референдума о независимости только усложнит для нас заключение лучшей хорошей сделки по Шотландии и хорошей сделки для Британии", - заявила она.

"Моя мысль ясна - сейчас не время", - добавила она.

Премьер-министр также подчеркнула, что страна "должна работать вместе, а не разделяться".

Ранее в четверг королева Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.

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