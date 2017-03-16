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СМИ РФ назвали вероятного нового постпреда России в ООН

16.03.2017 19:17
По данным СМИ, замглавы МИД РФ Василий Небензя является основным кандидатом на должность российского постпреда в ООН
СМИ РФ назвали вероятного нового постпреда России в ООН
Василий Небензя

Основным кандидатом на должность постоянного представителя РФ в ООН является заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Василий Небензя. Об этом сообщает российское издание Коммерсант со ссылкой на свои источники.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию, что "пока никаких решений не принималось".
Небензя работает в системе МИД РФ с 1983 года, является заместителем главы МИД РФ с июня 2013 года.

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля. Чуркин занимал должность постпреда с апреля 2006 года.

Временным поверенным после смерти Чуркина был назначен первый зампостпреда РФ Петр Ильичев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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