В Минске осудили троих участников акций против декрета Лукашенко
В Минске суд осудил трех активисток экологических организаций к 12, 13 и 14 суток ареста за участие в акциях протеста против декрета "о тунеядстве". Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство БелаПАН.
Издание отмечает, что в других городах Беларуси суды в четверг, 16 марта, продолжили рассматривать административные дела участников акций протеста.
Сообщается, что накануне в Минске задержали и доставили в районные суды города около 50 человек, протестующих против декрета "о тунеядство".
По данным правозащитников, Сергея Мацкойтя и Евгения Дятковского приговорили к 15 суткам ареста, Елизавету Прокопчик, котоаря якобы нецензурно выражалась и не реагировала на замечания ОМОНа - на 13 суток.
Кроме того, 15 суток ареста получил россиянин Павел Марков, которого обвинили в неповиновении требованию правоохранителя и нарушении порядка проведения массовых акций. Марков своей вины не признал и объявил голодовку.
Еще в середине февраля в Минске прошел "Марш разгневанных белорусов". Участники акции против декрета о "тунеядстве", на которую пришли около 2 тысяч человек, требовали от властей отказаться от сбора специального налога для безработных граждан страны.
Беларусь - единственная страна в мире, где существует налогообложение безработных. Декрет Александра Лукашенко вступил в силу с 1 января 2015 года, под его действие попали полумиллиона граждан страны.
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