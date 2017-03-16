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В Минске осудили троих участников акций против декрета Лукашенко

16.03.2017 20:31
Троих участников марша против декрета "о тунеядстве", прошедшего накануне в Минске, суд приговорил к аресту на срок от 12 до 15 суток
В Минске осудили троих участников акций против декрета Лукашенко
Фото: EPA

В Минске суд осудил трех активисток экологических организаций к 12, 13 и 14 суток ареста за участие в акциях протеста против декрета "о тунеядстве". Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство БелаПАН.

Издание отмечает, что в других городах Беларуси суды в четверг, 16 марта, продолжили рассматривать административные дела участников акций протеста.

Сообщается, что накануне в Минске задержали и доставили в районные суды города около 50 человек, протестующих против декрета "о тунеядство".

По данным правозащитников, Сергея Мацкойтя и Евгения Дятковского приговорили к 15 суткам ареста, Елизавету Прокопчик, котоаря якобы нецензурно выражалась и не реагировала на замечания ОМОНа - на 13 суток.

Кроме того, 15 суток ареста получил россиянин Павел Марков, которого обвинили в неповиновении требованию правоохранителя и нарушении порядка проведения массовых акций. Марков своей вины не признал и объявил голодовку.

Еще в середине февраля в Минске прошел "Марш разгневанных белорусов". Участники акции против декрета о "тунеядстве", на которую пришли около 2 тысяч человек, требовали от властей отказаться от сбора специального налога для безработных граждан страны.

Беларусь - единственная страна в мире, где существует налогообложение безработных. Декрет Александра Лукашенко вступил в силу с 1 января 2015 года, под его действие попали полумиллиона граждан страны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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