Болгария отзывает своего посла в Турции для консультаций
17.03.2017 01:20
После того, как между ЕС и Турцией обострились отношения, Болгария временно отозвала своего посла в Софию
Фото: mfa.bg
Болгария отозвала своего посла в Турции для консультаций. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Болгарии.
Посла Надежду Нейнски отозвали обратно в Софию для проведения консультаций.
11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме.
После заявлений со стороны ЕС, Турция назвала все призывы к рассудительности и взвешенности "такими, которые не имеют никакой ценности".
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