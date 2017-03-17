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Болгария отзывает своего посла в Турции для консультаций

17.03.2017 01:20
После того, как между ЕС и Турцией обострились отношения, Болгария временно отозвала своего посла в Софию
Болгария отзывает своего посла в Турции для консультаций
Фото: mfa.bg

Болгария отозвала своего посла в Турции для консультаций. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Болгарии. 

Посла Надежду Нейнски отозвали обратно в Софию для проведения консультаций.

11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме.

После заявлений со стороны ЕС, Турция назвала все призывы к рассудительности и взвешенности "такими, которые не имеют никакой ценности".

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