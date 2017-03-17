В Сенате США не нашли доказательств прослушки Трампа

В комитете по разведке заявили, что нет никаких доказательств, что Трампа прослушивали перед выборами

Сенат не нашел никаких подтверждений, что во время предвыборной кампании велось наблюдение за Трамп-Тауэр, где тогда жил Дональд Трамп. Об этом заявили в комитете по разведке, передает BBC.



Глава комитета, сенатор-республиканец Ричар Берр отверг обвинения Трампа в прослушке, выдвинутые им против своего предшественника Обамы.

Ранее спикер палаты представителей Пол Райан также сказал, что "никакой прослушки не было".