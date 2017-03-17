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В Сенате США не нашли доказательств прослушки Трампа

17.03.2017 02:55
В комитете по разведке заявили, что нет никаких доказательств, что Трампа прослушивали перед выборами
В Сенате США не нашли доказательств прослушки Трампа
Дональд Трамп (фото - EPA)

Сенат не нашел никаких подтверждений, что во время предвыборной кампании велось наблюдение за Трамп-Тауэр, где тогда жил Дональд Трамп. Об этом заявили в комитете по разведке, передает BBC.

Глава комитета, сенатор-республиканец Ричар Берр отверг обвинения Трампа в прослушке, выдвинутые им против своего предшественника Обамы

Ранее спикер палаты представителей Пол Райан также сказал, что "никакой прослушки не было".

4 марта Трамп написал в своем Twitter: "Ужасно! Только что узнал, что Обама в Trump Tower подсоединил жучки перед самой победой. Ничего не найдено. Это маккартизм! Насколько пал низко президент Обама, прослушивая мои телефоны во время самого священного процесса выборов. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!".

12 марта комитет Палаты представителей США по разведке призвал Трампа к понедельнику предоставить доказательства того, что его телефон в Trump Tower прослушивался во время избирательной кампании.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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