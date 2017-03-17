На взорвавшемся в офисе МВФ письме был греческий адрес

Греческий министр считает, что письмо отправила оппозиционная партия. Получателем был один из лидеров партии Новая демократия

На письме, которое взорвалось в офисе МВФ в Париже, был указан обратный адрес в Греции. Его якобы отправила оппозиционная партия. Об этом сказал министр общественного порядка и защиты граждан Греции Никос Тоскас, передает Reuters.



"Французские власти сообщили нам, что его отправили из Греции", - сказал Тоскас.



Письмо было на имя Василиса Кикилиаса, одного из высокопоставленных членов партии Новая демократия.



Письмо взорвалось при открытии. Вследствие инцидента пострадал 66-летний сотрудник офиса.

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