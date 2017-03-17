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На взорвавшемся в офисе МВФ письме был греческий адрес

17.03.2017 04:29
Греческий министр считает, что письмо отправила оппозиционная партия. Получателем был один из лидеров партии Новая демократия
На взорвавшемся в офисе МВФ письме был греческий адрес
Фото: EPA

На письме, которое взорвалось в офисе МВФ в Париже, был указан обратный адрес в Греции. Его якобы отправила оппозиционная партия. Об этом сказал министр общественного порядка и защиты граждан Греции Никос Тоскас, передает Reuters.

"Французские власти сообщили нам, что его отправили из Греции", - сказал Тоскас.

Письмо было на имя Василиса Кикилиаса, одного из высокопоставленных членов партии Новая демократия.

Письмо взорвалось при открытии. Вследствие инцидента пострадал 66-летний сотрудник офиса.

15 марта анархистская радикальная группировка SPF взяла на себя ответственность за отправку главе Минфина ФРГ начиненной взрывчаткой посылки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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