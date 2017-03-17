На взорвавшемся в офисе МВФ письме был греческий адрес
На письме, которое взорвалось в офисе МВФ в Париже, был указан обратный адрес в Греции. Его якобы отправила оппозиционная партия. Об этом сказал министр общественного порядка и защиты граждан Греции Никос Тоскас, передает Reuters.
"Французские власти сообщили нам, что его отправили из Греции", - сказал Тоскас.
Письмо было на имя Василиса Кикилиаса, одного из высокопоставленных членов партии Новая демократия.
Письмо взорвалось при открытии. Вследствие инцидента пострадал 66-летний сотрудник офиса.
15 марта анархистская радикальная группировка SPF взяла на себя ответственность за отправку главе Минфина ФРГ начиненной взрывчаткой посылки.
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