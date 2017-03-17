Трамп настаивает: за ним велось наблюдение

Несмотря на то, что в Сенате не нашли никаких подтверждений словам Трампа о прослушке, организованной Обамой, он настаивает - пока не нашлось

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своем утверждении, что за ним велось наблюдение во время предвыборной кампании. Об этом сказал представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Укринформ.



Такую позицию Трамп занимает и после того, как комитет по разведке Сената не нашел никаких доказательств прослушки или наблюдения в Трамп-Тауэр во время избирательной кампании.



"Он продолжает занимать такую позицию", - ответил Спайсер на вопрос, считает ли Трамп, что Обама отдал приказ о слежке за его предвыборным штабом.



При этом представитель Белого дома подчеркнул, что в Сенате только по состоянию на текущий момент не нашли подтверждений.

4 марта Трамп написал в своем Twitter: "Ужасно! Только что узнал, что Обама в Trump Tower подсоединил жучки перед самой победой. Ничего не найдено. Это маккартизм! Насколько пал низко президент Обама, прослушивая мои телефоны во время самого священного процесса выборов. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!".

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