В Сомали пираты отпустили захваченный танкер без выкупа

Группа вооруженных людей без выкупа освободила судно и отпустила восьмерых захваченных шри-ланкийских моряков

Группа вооруженных людей, захвативших в понедельник нефтеналивной танкер Aris 13 у берегов Сомали, без выкупа освободила судно и отпустила восьмерых захваченных шри-ланкийских моряков, передает Би-би-си со ссылкой на сомалийских чиновников.

Об освобождении моряков объявили через несколько часов после того, как катер сомалийской береговой охраны перехватил лодку, везшую продовольствие пиратам.

"После той стычки начались переговоры... Мы отвели свои силы, они также удалились", - рассказал глава береговой охраны провинции Пунтленд Абдирахман Хассан.

Агентство Рейтер сообщает, что его корреспондентам удалось связаться с одним из пиратов, который подтвердил освобождение заложников без выкупа.

Судно было захвачено в понедельник группой из примерно 20 пиратов, оно доставляло топливо из Джибути в Могадишо. Это первый захват судна сомалийскими пиратами за последние пять лет.

В конце 2000-х- начале 2010-х годов сомалийские пираты провели серию захватов морских судов. В первом полугодии 2011 года атакам пиратов подверглись более 260 судов - главным образом в акватории Африканского Рога.

С тех пор, во многом благодаря международным усилиям по поддержанию безопасности в регионе, случаи пиратских захватов у берегов Сомали стали значительно реже.

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