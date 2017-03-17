Британская спецслужба GCHQ открестилась от прослушки Трампа

В GCHQ считают обвинения в адрес британского агентства абсурдными и смешными и призывают их игнорировать

Центр правительственной связи Великобритании (Government Communications Headquarters, GCHQ) заявил, что не занимался прослушкой телефонных разговоров Дональда Трампа в его бывшей штаб-квартире Трамп-тауэр во время предвыборной кампании в США, передает Би-би-си.

В GCHQ считают обвинения в адрес британского агентства абсурдными и смешными и призывают их игнорировать.

Версию о том, что телефоны в Трамп-тауэр прослушивались с помощью британской разведки, ранее выдвинул бывший судья Эндрю Наполитано в эфире телеканала Fox News, где он работает юридическим аналитиком.

Позже об этой версии упомянул и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, причем связал ее с бывшим президентом Бараком Обамой.

GCHQ категорически отрицает свою причастность. "Недавние заявления, сделанные комментатором Эндрю Наполитано о том, что якобы GCHQ дали задание прослушивать избранного президента, - это абсурд", - говорится в заявлении британского агентства. "Они совершенно нелепы, и их следует игнорировать", - подчеркнули в ведомстве.

GCHQ обычно не комментирует подобные заявления и обвинения, касающиеся работы агентства, однако подозрения, высказанные Трампом, были настолько чувствительны, что в агентстве посчитали неправильным оставлять их без ответа.

В четверг в комитете сената США по вопросам разведки и безопасности также заявили, что не нашли никаких доказательств того, что Трамп-тауэр находился под наблюдением спецслужб - ни в период предвыборной кампании, ни после голосования.

В начале марта Трамп заявил, что его бывшая штаб-квартира Трамп-тауэр, где базировался предвыборный штаб, прослушивалась спецслужбами. В причастности к прослушке он обвинил своего предшественника Обаму. "Кошмар! Только узнал, что Обама подключился к моей башне аккурат перед победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!" - писал Трамп в Twitter.

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Президент США просил комитет по разведке конгресса проверить эти сообщения в рамках проводимого им расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию.

После выступления Наполитано в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Спайсер сказал, что Обама якобы использовал для прослушки не американскую разведку, а британский GCHQ. "Он не использовал АНБ, он не использовал ЦРУ, он не использовал ФБР, и он не использовал министерство юстиции - он использовал GCHQ", - сказал Спайсер.

При этом пресс-секретарь Трампа подчеркивал, что Трамп не обвинял ни в чем конкретном своего предшественника. "Президент использовал слово "прослушка" в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле", - говорил Спайсер журналистам.

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