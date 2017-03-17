Минюст США призвал Россию выдать обвиняемых в кибератаках россиян

Отсутствие соглашения об экстрадиции между Вашингтоном и Москвой не должно стать препятствием для выдачи троих россиян, обвиненных в США в кибератаках

Министерство юстиции США обратилось к России с просьбой о выдаче троих россиян, обвиняемых американскими правоохранительными органами в хакерских атаках и похищениях личных данных интернет-пользователей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отсутствие между двумя странами соглашения об экстрадиции не должно стать препятствием для выдачи обвиняемых в серьезных преступлениях, заявила американская сторона.

Соединенные Штаты намерены провести надлежащую юридическую процедуру и предоставить россиянам "все права, которыми пользуются ответчики в рамках независимой американской системы", - заявил представитель Минюста США Марк Раймонди.

15 марта министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения двум сотрудикам ФСБ - Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину. Они обвиняются в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo. Обвинения также предъявлены еще одному россиянину Алексею Белану и гражданину Казахстана и Канады Кариму Баратову, которые, по данным американского следствия, совершили по заказу сотрудников ФСБ взлом серверов Yahoo.

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В мае 2015 года хакеры взломали миллионы аккаунтов Mail.ru, Google и Yahoo - всего больше 272 миллионов. Основатель компании Алекс Холден рассказал, что исследователи нашли на форуме российского хакера, который готов был продать данные аккаунтов по 50 рублей за штуку.

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