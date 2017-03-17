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Угроза взрыва: в Швеции эвакуировали самолет с министром обороны

17.03.2017 12:08
Пассажиров эвакуировали перед вылетом из Лулео
Угроза взрыва: в Швеции эвакуировали самолет с министром обороны
В Швеции из-за угрозы взрыва эвакуировали самолет, в котором находился министр обороны страны Петер Хульквист. Об этом сообщает The Local.

Пассажиров эвакуировали перед вылетом из Лулео после поступления сообщения, что на борту самолета может находиться взрывное устройство.

Позже полиция сообщила, что сообщение оказалось ложным.

Некоторые пассажиры самолета сказали, что на борту находился министр обороны Швеции.

Пока официально эту информацию в правительстве не подтвердили.

16 марта в парижской штаб-квартире Международного валютного фонда произошел взрыв. По предварительной информации правоохранителей, это произошло при открытии сотрудником ведомства почтового конверта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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