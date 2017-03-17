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Сирия обстреляла израильские ВВС за удар по ее территории

17.03.2017 12:11
Сирийская ПВО атаковала военные самолеты Израиля, которые возвращались на базу после авиаудара по территории Сирии. Ни одна из ракет цели не достигла
Сирия обстреляла израильские ВВС за удар по ее территории
Истребитель F-16 израильских ВВС (фото - EPA)

Израиль заявил о попытке сил сирийского диктатора Башара Асада сбить его военные самолеты. Инцидент уже признан самым серьезным военным обострением между Тель-Авивом и Дамаском с начала гражданской войны в Сирии, сообщает израильское издание Haaretz.

Согласно заявлению ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), в ночь на 17 марта 2017 года самолеты ВВС после нанесения ударов по нескольким целям в Сирии возвращались в воздушное пространство Израиля, когда их атаковала сирийская ПВО. Ни одна из зенитных ракет в цель не попала, одна была перехвачена израильской системой противоракетной обороны.

Пострадавших в результате инцидента нет. При этом пресс-офицер израильской армии впервые за последние пять лет официально подтвердил факт нанесения авиаудара по территории Сирии (ранее Тель-Авив не афишировал такие воздушные атаки).

Основная цель израильских ВВС в Сирии - конвои с оружием, поставляемые в Ливан для шиитской исламистской организации Хезболла.

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В то же время режим Асада обвинил Израиль во вторжении в сирийское воздушное пространство и нанесении удара по военному объекту вблизи Пальмиры, назвав эту атаку "поддержкой Исламского государства". Дамаск пообещал отомстить соседу "напрямую всеми имеющимися в его распоряжении средствами".

9 февраля 2017 года было опубликовано видео перехвата израильской системой ПРО Железный купол трех ракет, выпущенных с территории Синайского полуострова (Египет) по курортному городу Эйлат.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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