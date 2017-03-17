Сирия обстреляла израильские ВВС за удар по ее территории
Израиль заявил о попытке сил сирийского диктатора Башара Асада сбить его военные самолеты. Инцидент уже признан самым серьезным военным обострением между Тель-Авивом и Дамаском с начала гражданской войны в Сирии, сообщает израильское издание Haaretz.
Согласно заявлению ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), в ночь на 17 марта 2017 года самолеты ВВС после нанесения ударов по нескольким целям в Сирии возвращались в воздушное пространство Израиля, когда их атаковала сирийская ПВО. Ни одна из зенитных ракет в цель не попала, одна была перехвачена израильской системой противоракетной обороны.
Пострадавших в результате инцидента нет. При этом пресс-офицер израильской армии впервые за последние пять лет официально подтвердил факт нанесения авиаудара по территории Сирии (ранее Тель-Авив не афишировал такие воздушные атаки).
Основная цель израильских ВВС в Сирии - конвои с оружием, поставляемые в Ливан для шиитской исламистской организации Хезболла.
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В то же время режим Асада обвинил Израиль во вторжении в сирийское воздушное пространство и нанесении удара по военному объекту вблизи Пальмиры, назвав эту атаку "поддержкой Исламского государства". Дамаск пообещал отомстить соседу "напрямую всеми имеющимися в его распоряжении средствами".
9 февраля 2017 года было опубликовано видео перехвата израильской системой ПРО Железный купол трех ракет, выпущенных с территории Синайского полуострова (Египет) по курортному городу Эйлат.
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