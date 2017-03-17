По ядерной угрозе КНДР есть вариант военного решения - Тиллерсон

США официально отказались от завершения политики терпимости в отношении режима Северной Кореи. Об этом во время визита в Сеул объявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет агентство Голос Америки.

При этом глава Госдепартамента допустил возможность силового решения "Пхеньянского вопроса".

"КНДР должна понять, что единственный путь к безопасному и экономически благополучному будущему… это отказ от разработки ядерного оружия, баллистических ракет и прочего оружия массового поражения", - пояснил он, добавив, что комплекс мер против Северной Кореи уже разрабатывается.

В ходе визита Тиллерсон побывал на 38-й параллели в Демилитаризованной зоне, разделяющей Республику Корея и КНДР. Завтра он посетит Пекин.

По словам госсекретаря США, Вашингтон не хочет военного конфликта с КНДР, но "будет вынужден принять соответствующие меры", если режим Ким Чен Ына будет угрожать Южной Корее и войскам США в этой стране.

Военные действия США против КНДР не исключены, если Пхеньян все-таки доведет ядерную программу до "угрожающего масштаба". "У нас есть и этот вариант (военного решения проблемы, - ред.)", - отметил Тиллерсон.

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16 марта 2017 года глава Госдепа США в Токио заявил, что спустя 20 лет безуспешных дипломатических усилий "очевидна необходимость нового подхода", чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Пхеньяна.

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