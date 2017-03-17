У берегов Йемена вертолет расстрелял лодку с мигрантами - СМИ

У берегов Йемена вертолет Apache нанес удар по лодке, в которой находилось более 100 мигрантов. В результате погиб 31 человек

В четверг, 16 марта, у берегов Йемена 31 сомалийский беженец погиб во время вертолетной атаки на лодку, в которой находились мигранты. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на начальника береговой охраны Йемена.

Чиновник заявил, что имеющие официальные документы ООН по делам беженцев сомалийцы, направлялись из Йемена в Судан. В один момент возле Баб-эль-Мандебского пролива вертолет Apache нанес удар по лодке.

По мере того как международные организации подтвердили нападение, глава Международной организации по миграции (МОМ) Лоран де Бек сообщил, что 77 выживших мигрантов доставили в центр для беженцев в городе Худейда.



По словам одного из выживших мигрантов, который управлял переправой людей в лодке, судно было обстреляно из боевого вертолета. Он рассказал журналистам, что, когда вертолет открыл огонь, среди беженцев возникла паника.

"В конце концов им удалось достать фонарики и показать, что они мигранты. Вертолет прекратил стрельбу, но только после того, как убили более 30 сомалийцев", - рассказал мужчина.

Официальный представитель МОМ заявил, что данных, свидетельствующих о том, что атаку совершил именно вертолет Apache, пока нет.

Контролируемое повстанцами агентство Saba, заявило, что беженцы были атакованы с воздуха возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, сражавшейся с повстанцами. Вертолеты Apache есть на вооружении у Саудовской Аравии.

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