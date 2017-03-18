В Нью-Йорке похитили ноутбук Секретной службы США

По словам Секретной службы и сведениям журналистов, на ноутбуке хранились планы помещений Trump Tower и информация о расследовании против Клинтон

Ноутбук Секретной службы США с планами помещений небоскреба Trump Tower и другими материалами, не предназначенными для публичного разглашения, был похищен из автомобиля агента службы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Би-би-си.

В Секретной службе подтвердили, что ноутбук пропал. Но также было отмечено, что компьютер защищен многоуровневыми шифровками.

По данным журналистов, в ноутбуке также содержалась информация о ходе расследования против бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

На данный момент полиция пытается идентифицировать похитителя по видео с камер внешнего наблюдения.

В Секретной службе также заявили, что их агент "стал жертвой преступного действия, вследствие которой ноутбук, выданный нашей службой, был похищен".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.