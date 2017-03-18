В Нью-Йорке похитили ноутбук Секретной службы США
Ноутбук Секретной службы США с планами помещений небоскреба Trump Tower и другими материалами, не предназначенными для публичного разглашения, был похищен из автомобиля агента службы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Би-би-си.
В Секретной службе подтвердили, что ноутбук пропал. Но также было отмечено, что компьютер защищен многоуровневыми шифровками.
По данным журналистов, в ноутбуке также содержалась информация о ходе расследования против бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
На данный момент полиция пытается идентифицировать похитителя по видео с камер внешнего наблюдения.
В Секретной службе также заявили, что их агент "стал жертвой преступного действия, вследствие которой ноутбук, выданный нашей службой, был похищен".
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