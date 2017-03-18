Трамп снова заявил о прослушке: в этот раз прослушивали Меркель

Президент США снова обвинил своего предшественника в телефонной прослушке. По мнению Трампа, Обама прослушивал телефоны канцлера Германии

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ее якобы тоже прослушивал 44-й президент США Барак Обама. Об этом сообщает Би-би-си.

"По крайней мере у нас, возможно, есть что-то общее", - заявил он.

4 марта Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонов в Trump Tower, написав об этом в своем Twitter.

Позже несколько сенаторов, в том числе Джон Маккейн, заявили, что президент США должен либо подтвердить заявления о прослушивании телефонов, либо забрать свои слова обратно.

Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что слова Трампа не стоит воспринимать буквально.

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