Трамп снова заявил о прослушке: в этот раз прослушивали Меркель
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ее якобы тоже прослушивал 44-й президент США Барак Обама. Об этом сообщает Би-би-си.
"По крайней мере у нас, возможно, есть что-то общее", - заявил он.
4 марта Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонов в Trump Tower, написав об этом в своем Twitter.
Позже несколько сенаторов, в том числе Джон Маккейн, заявили, что президент США должен либо подтвердить заявления о прослушивании телефонов, либо забрать свои слова обратно.
Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что слова Трампа не стоит воспринимать буквально.
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