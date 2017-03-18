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Турция угрожает отправлять в Европу 15 тыс мигрантов ежемесячно

18.03.2017 05:11
По мнению главы МВД Турции, Европа "должна осознавать, что не может вести игру в этом регионе в обход Турции"
Турция угрожает отправлять в Европу 15 тыс мигрантов ежемесячно
Фото: ЕРА

Турция способна в одностороннем порядке изменить условия миграционного соглашения с ЕС и начать отправлять в Европу десятки тысяч беженцев. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Deutsche Welle.

"Я говорю вам, европейцы: у вас достаточно храбрости? Если хотите, мы можем отправлять к вам каждый месяц по 15 тысяч беженцев, которых мы не отправляли, и вы будете шокированы. Вы должны осознавать, что не можете вести игру в этом регионе в обход Турции", - подчеркнул Сойлу.

Также глава турецкого МВД косвенно заявил, что европейские страны, прежде всего Германия и Нидерланды, хотят оказать влияние на запланированный на 16 апреля референдум о внесении поправок в конституцию Турции.

По мнению Сойлу, "эти игры ведутся против Турции, чтобы ослабить ее в будущем".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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