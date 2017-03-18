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Стала известна дата слушаний по возможных связях Трампа с Россией

18.03.2017 08:58
Слушания будут открытыми и начнутся в четверг, 30 марта
Стала известна дата слушаний по возможных связях Трампа с Россией

Слушания о возможных связях между кампанией президента Дональда Трампа и Россией пройдут 30 марта. Об этом сообщает Reuters.

Заседание будет открытым.

Разведывательный комитет Палаты представителей, который проводит аналогичное собственное расследование возможных связей с Россией, провел свои первые публичные слушания 20 марта.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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