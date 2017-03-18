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В аэропорту Орли застрелили мужчину после нападение на солдата

18.03.2017 11:15
Неизвестный попытался напасть на военный патруль в аэропорту и забрал оружие у солдата
В аэропорту Орли застрелили мужчину после нападение на солдата
Фото: Daily Mail/Twitter

Аэропорт Орли во Франции эвакуировали после того, как мужчину застрелили после его попытки захватить оружие у солдата. Об этом сообщает BBC.

Неизвестный выхватил оружие у солдата, забежал в магазин и там его застрелили сотрудники службы безопасности.

Никто не пострадал. 

Саперы проверяют помещение на наличие взрывчатки.

Орли находится в 13 км от Парижа. Это второй крупнейший аэропорт Франции. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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