В аэропорту Орли застрелили мужчину после нападение на солдата

Неизвестный попытался напасть на военный патруль в аэропорту и забрал оружие у солдата

Аэропорт Орли во Франции эвакуировали после того, как мужчину застрелили после его попытки захватить оружие у солдата. Об этом сообщает BBC.

Неизвестный выхватил оружие у солдата, забежал в магазин и там его застрелили сотрудники службы безопасности.

Никто не пострадал.

Саперы проверяют помещение на наличие взрывчатки.

Орли находится в 13 км от Парижа. Это второй крупнейший аэропорт Франции.

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