В аэропорту Орли застрелили мужчину после нападение на солдата
18.03.2017 11:15
Неизвестный попытался напасть на военный патруль в аэропорту и забрал оружие у солдата
Фото: Daily Mail/Twitter
Аэропорт Орли во Франции эвакуировали после того, как мужчину застрелили после его попытки захватить оружие у солдата. Об этом сообщает BBC.
Неизвестный выхватил оружие у солдата, забежал в магазин и там его застрелили сотрудники службы безопасности.
Никто не пострадал.
Саперы проверяют помещение на наличие взрывчатки.
Орли находится в 13 км от Парижа. Это второй крупнейший аэропорт Франции.
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