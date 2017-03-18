РФ удвоила военное присутствие на западной границе - разведка ФРГ

По словам главы немецкой разведки, нельзя рассматривать наращивание сил только как оборону России от Запада

Россия удвоила военное присутствие на западной границе. Об этом сообщил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в интервью Spiegel.



По его словам, это нельзя рассматривать только как оборонительные меры со стороны России.



Глава разведки также считает, что вполне возможно Россия будет пытаться повлиять на выборы в Германии.



"Мы должны по крайней мере ожидать, что это может произойти", - сказал Каль.

Читайте также: Соратник Меркель: Германия должна противостоять РФ с позиции силы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.