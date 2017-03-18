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РФ удвоила военное присутствие на западной границе - разведка ФРГ

18.03.2017 15:22
По словам главы немецкой разведки, нельзя рассматривать наращивание сил только как оборону России от Запада
РФ удвоила военное присутствие на западной границе - разведка ФРГ
Бруно Каль (фото - EPA)

Россия удвоила военное присутствие на западной границе. Об этом сообщил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в интервью Spiegel.

По его словам, это нельзя рассматривать только как оборонительные меры со стороны России.

Глава разведки также считает, что вполне возможно Россия будет пытаться повлиять на выборы в Германии. 

"Мы должны по крайней мере ожидать, что это может произойти", - сказал Каль. 

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