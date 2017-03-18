Нападения на военных в парижском аэропорту Орли: подробности

В министерстве внутренних дел уточнили, что нападавший повалил на пол девушку-патрульную, но ему не удалось забрать оружие

Полиция задержала отца и брата мужчины, который был убит после нападения на сотрудника службы безопасности в аэропорту Орли во Франции. Об этом сообщает Sky News.



По информации источника в полиции, убитый был "радикализированным мусульманином, известным разведке".



Сегодня утром он украл машину у женщины, угрожая ей оружием, и приехал в аэропорт. На пути, когда его остановили для дорожной проверки, мужчина выстрелил в голову сотруднице полиции.

В аэропорту убитый напал на троих сотрудников службы безопасности, повалив одну из них на пол и пытаясь забрать оружие. "Ему это не удалось и его нейтрализовали", - сказал министр внутренних дело Франции Брюно Ле Ру.



Из аэропорта эвакуировали около трех тысяч человек. Он будет закрыт до сегодняшнего вечера.



Отмечается, что аналогичный инцидент произошел в феврале в Лувре, когда египтянин напал на охрану.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.