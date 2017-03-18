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Нападения на военных в парижском аэропорту Орли: подробности

18.03.2017 16:25
В министерстве внутренних дел уточнили, что нападавший повалил на пол девушку-патрульную, но ему не удалось забрать оружие
Нападения на военных в парижском аэропорту Орли: подробности
Фото: EPA

Полиция задержала отца и брата мужчины, который был убит после нападения на сотрудника службы безопасности в аэропорту Орли во Франции. Об этом сообщает Sky News.

По информации источника в полиции, убитый был "радикализированным мусульманином, известным разведке". 

Сегодня утром он украл машину у женщины, угрожая ей оружием, и приехал в аэропорт. На пути, когда его остановили для дорожной проверки, мужчина выстрелил в голову сотруднице полиции. 

В аэропорту убитый напал на троих сотрудников службы безопасности, повалив одну из них на пол и пытаясь забрать оружие. "Ему это не удалось и его нейтрализовали", - сказал министр внутренних дело Франции Брюно Ле Ру. 

Из аэропорта эвакуировали около трех тысяч человек. Он будет закрыт до сегодняшнего вечера.

Отмечается, что аналогичный инцидент произошел в феврале в Лувре, когда египтянин напал на охрану. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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