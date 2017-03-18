Нападения на военных в парижском аэропорту Орли: подробности
Полиция задержала отца и брата мужчины, который был убит после нападения на сотрудника службы безопасности в аэропорту Орли во Франции. Об этом сообщает Sky News.
По информации источника в полиции, убитый был "радикализированным мусульманином, известным разведке".
Сегодня утром он украл машину у женщины, угрожая ей оружием, и приехал в аэропорт. На пути, когда его остановили для дорожной проверки, мужчина выстрелил в голову сотруднице полиции.
В аэропорту убитый напал на троих сотрудников службы безопасности, повалив одну из них на пол и пытаясь забрать оружие. "Ему это не удалось и его нейтрализовали", - сказал министр внутренних дело Франции Брюно Ле Ру.
Из аэропорта эвакуировали около трех тысяч человек. Он будет закрыт до сегодняшнего вечера.
Отмечается, что аналогичный инцидент произошел в феврале в Лувре, когда египтянин напал на охрану.
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