Два самолета столкнулись в Канаде: фото, видео
В Канаде, ночью 17 марта, над торговым центром в Монреале столкнулись два легкомоторных самолета Cessna 152. Об этом сообщает Мontrealgazette.
Пилот самолета погиб, другой травмирован.
Также травмы получили прохожие, которые находились возле торгового центра в момента аварии.
Инцидент произошел над торговым центром Promenades Saint-Bruno в восточной части города.
Полицейские отметили, что один из самолетов врезался в крышу торгового центра, другой упал на автомобильную стоянку.
28 февраля, по меньшей мере, четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета, который упал на жилые дома в американском штате Калифорния.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:14
-
15:07
-
13:23
-
12:22
-
11:55