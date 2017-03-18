USD:  26.83  27.14   EUR:  28.56  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Два самолета столкнулись в Канаде: фото, видео

18.03.2017 16:43
В результате инцидента погиб пилот легкомоторного самолета
Два самолета столкнулись в Канаде: фото, видео
Фото: montrealgazette.com

В Канаде, ночью 17 марта, над торговым центром в Монреале столкнулись два легкомоторных самолета Cessna 152. Об этом сообщает Мontrealgazette.

Пилот самолета погиб, другой травмирован. 

Также травмы получили прохожие, которые находились возле торгового центра в момента аварии.

02.jpg

Инцидент произошел над торговым центром Promenades Saint-Bruno в восточной части города.

03.jpg

Полицейские отметили, что один из самолетов врезался в крышу торгового центра, другой упал на автомобильную стоянку.

28 февраля, по меньшей мере, четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета, который упал на жилые дома в американском штате Калифорния.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 