Два самолета столкнулись в Канаде: фото, видео

В результате инцидента погиб пилот легкомоторного самолета

В Канаде, ночью 17 марта, над торговым центром в Монреале столкнулись два легкомоторных самолета Cessna 152. Об этом сообщает Мontrealgazette.

Пилот самолета погиб, другой травмирован.

Также травмы получили прохожие, которые находились возле торгового центра в момента аварии.





Инцидент произошел над торговым центром Promenades Saint-Bruno в восточной части города.





Полицейские отметили, что один из самолетов врезался в крышу торгового центра, другой упал на автомобильную стоянку.

28 февраля, по меньшей мере, четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета, который упал на жилые дома в американском штате Калифорния.

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