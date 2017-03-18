Эрдоган ожидает от парламента Турции возврата смертной казни

"Семьям мучеников, героям (противникам неудачного путча 15 июля 2016 года, - ред.) не нужно беспокоиться. Я верю, что с Божьей помощью, после 16 апреля парламент проголосует за ваши требования о смертной казни", - сказал Эрдоган.





Чтобы стать законом, законопроект все равно должен быть подписан главой государства. Эрдоган отметил, что он немедленно подпишет его. "Когда дело дойдет до меня, я соглашусь с этим без колебаний. То, о чем говорят Ганс и Джордж (Эрдоган имеет ввиду Европу, - ред.), для меня не важно. То, что говорят люди, что говорит закон, это то, что важно для нас", - добавил он.