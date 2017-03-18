Эрдоган ожидает от парламента Турции возврата смертной казни
18.03.2017 17:00
Президент Турции заявил, что ожидает в ближайшем будущем восстановления смертной казни в стране и его не волнует мнение Европы об этом
Реджеп Эрдоган (фото - ЕРА)
Президент Турции Реджеп Эрдоган ожидает от турецкого парламента принятия решения о восстановлении смертной казни после референдума о президентской республике, который пройдет 16 апреля. Об этом он заявил во время выступления по случаю Дня памяти мучеников в Турции, сообщает Hurriyet Daily News.
"Семьям мучеников, героям (противникам неудачного путча 15 июля 2016 года, - ред.) не нужно беспокоиться. Я верю, что с Божьей помощью, после 16 апреля парламент проголосует за ваши требования о смертной казни", - сказал Эрдоган.
Чтобы стать законом, законопроект все равно должен быть подписан главой государства. Эрдоган отметил, что он немедленно подпишет его. "Когда дело дойдет до меня, я соглашусь с этим без колебаний. То, о чем говорят Ганс и Джордж (Эрдоган имеет ввиду Европу, - ред.), для меня не важно. То, что говорят люди, что говорит закон, это то, что важно для нас", - добавил он.
17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Европейский Союз в начале "крестового похода" против ислама. Так он прокомментировал решение Европейского суда в Люксембурге, которым европейским работодателям было разрешено запрещать своим работникам носить на рабочем месте платки и другие религиозные символы.
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