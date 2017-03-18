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Трамп: Германия должна США и НАТО большие суммы за военную защиту

18.03.2017 17:47
Президент США на второй день после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что ФРГ должна платить больше за мощную оборону
Трамп: Германия должна США и НАТО большие суммы за военную защиту
Дональд Трамп (фото - EPA)

Германия должна США и НАТО огромные суммы денег за предоставление дорогостоящей системы обороны. Об этом у себя в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

"Несмотря на то, что говорят в фейковых новостях, у меня была замечательная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна заплатить США и НАТО огромные суммы денег", - сказал Трамп.

По его словам, Германия должна платить "больше за мощную и очень дорогую оборону".

17 марта сообщалось, что Трамп отказался пожать руку Меркель во время фотосессии после официальной встречи двух лидеров в Вашингтоне.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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