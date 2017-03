Трамп: Германия должна США и НАТО большие суммы за военную защиту

Германия должна США и НАТО огромные суммы денег за предоставление дорогостоящей системы обороны. Об этом у себя в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

"Несмотря на то, что говорят в фейковых новостях, у меня была замечательная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна заплатить США и НАТО огромные суммы денег", - сказал Трамп.

По его словам, Германия должна платить "больше за мощную и очень дорогую оборону".

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!