Китай: США должны решить конфликт с КНДР дипломатическим путем
18.03.2017 18:30
Глава МИД Китая призвал своего американского коллегу Рекса Тиллерсона вернуться на путь урегулирования конфликта с Северной Кореей путем переговоров
Рекс Тиллерсон и Ван И (фото - ЕРА)
Китай призвал США придерживаться "хладнокровного подхода" в отношении эскалации напряженности с Северной Кореей и дипломатическому решению конфликта вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Об этом сообщает CNN.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу провел встречу со своим китайским коллегой Ван И, который сказал, что США должны "вернуться на правильный путь урегулирования путем переговоров". Тиллерсон сказал, что северокорейская напряженность достигла "опасного уровня" и заявил, что Китай согласился работать вместе, чтобы подтолкнуть Пхеньян к "курсу на перемены", хотя не уточнил как.
Пекин был последней остановкой Тиллерсона в его первой официальной поездке в Азию, в рамках которой он посетил также Японию и Южную Корею. Поездка последовала за рядом запусков ракет Северной Кореи и приходит на фоне опасений, что она готовится к еще одному ядерному испытанию.
Пекин является единственным реальным союзником Северной Кореи и основным экономическим спонсором, на долю которого приходится 70% торговли страны.
Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Пекин использовать свои рычаги воздействия на своего непредсказуемого соседа, а в пятницу снова выделил Китай в Twitter: "Северная Корея ведет себя очень плохо, они играют с Соединенными Штатами в течение многих лет. Китай мало сделал, чтобы помочь!".
В воскресенье Тиллерсон встретится с президентом Китая Си Цзиньпином, который, как ожидается, встретится с Трампом в следующем месяце. Ожидается, что Тиллерсон поднимет вопрос финансовых санкций для компаний и банков, которые ведут бизнес в Северной Корее.
17 марта глава Госдепартамента допустил возможность силового решения проблемы КНДР.
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