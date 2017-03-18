Глава Еврокомиссии предостерег Трампа от торговой войны с ЕС

Жан-Клод Юнкер предостерег США от торговой войны с ЕС и призвал страны Европы быть готовым к протекционистским мерам администрации Трампа

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Bild am Sonntag в субботу предостерег президента США Дональда Трампа от торговой войны с Евросоюзом. Об этом сообщает DW.

По его словам, она бы не отвечала интересам ни одной из сторон. Вместе с тем, Юнкер призвал серьезно воспринять "протекционистский тон" администрации Трампа и быть готовым к соответствующим мерам со стороны американского руководства.

"Возникло некое отчуждение", - заявил Юнкер об отношениях США с ЕС.

По его мнению, тот факт, что Трамп приветствовал выход Великобритании из Евросоюза и призвал другие страны следовать этому примеру, является "уникальным случаем" и существует потребность в интенсивном диалоге с американской стороной.

Во время своего визита в США федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на возобновление переговоров между ЕС и США о зоне свободной торговли (TTIP). Указав на единство Европейского Союза, она отметила, что не может быть речи о подобном двустороннем соглашении между Германией и США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Германия должна США и НАТО большие суммы за защиту.

17 марта сообщалось, что Трамп отказался пожать руку Меркель во время фотосессии после официальной встречи двух лидеров в Вашингтоне.

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