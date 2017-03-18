Министры G20 не согласовали защиту свободной торговли из-за США

На встрече министров финансов G20 в Германии представители США отказались поддержать пункт о защите свободной торговли в коммюнике встречи

Министрам финансов стран Большой двадцатки не удалось договориться о внесении пунктов о сохранении режима свободной торговли и недопущения протекционизма в заключительное коммюнике на встрече в Баден-Бадене. Этому помешали представители США, сообщает DW со ссылкой на информагентство AFP.





По итогам двухдневной встречи участники приняли только заявление о намерении укреплять роль международной торговли в экономике. Ряд участников мероприятия, в частности, представители Франции, Италии, Китая и Бразилии настаивали на сохранении предыдущих правил ведения международной торговли. Германия предложила взамен компромисс, содержащий предложение внести в заключительное коммюнике формулировку о "справедливых" торговых отношений вместо абсолютного неприятия протекционистских ограничений.





Так же под давлением Вашингтона в текст заключительного коммюнике не попал пункт о мерах, направленных на защиту климата. Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно критиковал политику защиты климата. Кроме того, он угрожал выходом США из подписанного ими ранее Парижского соглашения. Недавно администрация Трампа предложила проект бюджета на следующий год, где предусмотрены значительные сокращения расходов на охрану окружающей среды.





Кроме вопросов свободной торговли и защиты климата, участники двухдневной встречи, которая открылась 17 марта в Баден-Бадене, обсуждали такие проблемы, как создание новых рабочих мест, регулирование международных финансов и борьбу с уклонением от уплаты налогов. Встреча проходила в рамках подготовки к саммиту G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля.





Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег США от торговой войны с ЕС и призвал страны Европы быть готовым к протекционистским мерам администрации Трампа





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