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Террорист в аэропорту Парижа заявил о желании умереть за Аллаха

18.03.2017 23:08
В прокуратуре Франции сообщили, что перед смертью террорист, пытавшийся отобрать оружие у военного в аэропорту, заявил о готовности умереть за Аллаха
Террорист в аэропорту Парижа заявил о желании умереть за Аллаха
Бойцы французского спецназа в аэропорту Орли (фото - ЕРА)
Мужчина, который сегодня пытался отобрать оружие у французских военных в парижском аэропорту Орли и был застрелен перед смертью заявил о готовности "умереть за Аллаха". Об этом заявил французский прокурор Франсуа Молян, рассказывая о нападении, передает AFP.

"Положите ваше оружие, я здесь, чтобы умереть за Аллаха. В любом случае люди умрут", - сказал мужчина троим патрульным солдатам, сообщил прокурор журналистам.

Французская прокуратура открыла антитеррористическое расследование. 

Ранее сообщалось, что полиция задержала отца и брата мужчины, который был убит после нападения на сотрудника службы безопасности в аэропорту Орли во Франции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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