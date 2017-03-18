Террорист в аэропорту Парижа заявил о желании умереть за Аллаха

В прокуратуре Франции сообщили, что перед смертью террорист, пытавшийся отобрать оружие у военного в аэропорту, заявил о готовности умереть за Аллаха

Бойцы французского спецназа в аэропорту Орли (фото - ЕРА)

Мужчина, который сегодня пытался отобрать оружие у французских военных в парижском аэропорту Орли и был застрелен перед смертью заявил о готовности "умереть за Аллаха". Об этом заявил французский прокурор Франсуа Молян, рассказывая о нападении, передает AFP

"Положите ваше оружие, я здесь, чтобы умереть за Аллаха. В любом случае люди умрут", - сказал мужчина троим патрульным солдатам, сообщил прокурор журналистам.

Французская прокуратура открыла антитеррористическое расследование.

Ранее сообщалось, что полиция задержала отца и брата мужчины, который был убит после нападения на сотрудника службы безопасности в аэропорту Орли во Франции.

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