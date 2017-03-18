Террорист в аэропорту Парижа заявил о желании умереть за Аллаха
18.03.2017 23:08
В прокуратуре Франции сообщили, что перед смертью террорист, пытавшийся отобрать оружие у военного в аэропорту, заявил о готовности умереть за Аллаха
Бойцы французского спецназа в аэропорту Орли (фото - ЕРА)
Мужчина, который сегодня пытался отобрать оружие у французских военных в парижском аэропорту Орли и был застрелен перед смертью заявил о готовности "умереть за Аллаха". Об этом заявил французский прокурор Франсуа Молян, рассказывая о нападении, передает AFP.
"Положите ваше оружие, я здесь, чтобы умереть за Аллаха. В любом случае люди умрут", - сказал мужчина троим патрульным солдатам, сообщил прокурор журналистам.
Французская прокуратура открыла антитеррористическое расследование.
Ранее сообщалось, что полиция задержала отца и брата мужчины, который был убит после нападения на сотрудника службы безопасности в аэропорту Орли во Франции.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:03
-
17:43
-
15:14
-
15:07
-
13:23
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров