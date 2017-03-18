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Климкин: Крым - Украина, мы вернем крымчанам свободу

18.03.2017 23:31
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что крымчанам будет возвращена свобода, отобранная Россией
Климкин: Крым - Украина, мы вернем крымчанам свободу
Павел Климкин (фото - ЕРА)
Крым - это Украина, и крымчанам будет возвращена свобода. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал в Twitter.

"Три года назад у крымчан отобрали свободу. По поводу свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем совместно. Крым - это Украина", - подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее в МИД Турции заявили, что турецкие власти не признают аннексии Крыма и будут защищать права крымских татар.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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