Война в Сирии: повстанцы покидают последние позиции в Хомсе

По словам губернатора провинции Хомс Таляля Барази, в течение субботы из города выехали около полутора тысяч человек

Сторонники сирийской оппозиции оставили последний подконтрольный им участок города Хомс, еще недавно звавшегося "столицей революции". Об этом сообщает Би-би-си.

Из района Ваер на западе Хомса вывезли на автобусах повстанцев и членов их семей.

По словам губернатора провинции Хомс Таляля Барази, в течение субботы из города выехали около полутора тысяч человек.

До войны в районе Ваер проживали 75 тысяч человек. Он находился в осаде правительственных войск с конца 2013 года.

По сообщению оппозиционного Медиацентра Хомса, еще порядка 15 тысячах человек, не желающих оставаться под властью режима Дамаска, покинут город в ближайшие недели.

Из Старого города в Хомсе повстанцы отступили еще в 2014 году.

В декабре 2015 года сирийским властям удалось достичь соглашения о перемирии с повстанцами в районе Хомса. Договоренности предусматривали, что повстанцы покинут свои позиции в несколько этапов в течение двух месяцев.

Несколько сотен повстанцев действительно оставили город в оговоренное время, однако в последние месяцы выполнение соглашения застопорилось.

Согласно Сирийской центра мониторинга прав человека, эвакуированных повстанцев вывезли в Джераблус на турецкой границе, который находится под контролем повстанцев, поддерживаемых Анкарой.

Правительство Сирии утверждает, что подобные соглашения приближают шестилетнюю гражданскую войну к концу, однако повстанцы говорят, что их принуждают отдавать территории бомбардировками и изматывающими осадами.

Хомс стал одним из первых населенных пунктов, жители которого массового откликнулись на призывы к свержению президента Башара Асада и вытеснили правительственные силы из города годом позже.

15 марта 2017 года в здании Дворца правосудия в сирийской столице прогремел взрыв: террорист-смертник привел в действие "пояс шахида". По данным правоохранителей, вследствие теракта погибли по меньшей мере 25 человек - все гражданские.

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