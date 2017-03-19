Война в Сирии: повстанцы покидают последние позиции в Хомсе
Сторонники сирийской оппозиции оставили последний подконтрольный им участок города Хомс, еще недавно звавшегося "столицей революции". Об этом сообщает Би-би-си.
Из района Ваер на западе Хомса вывезли на автобусах повстанцев и членов их семей.
По словам губернатора провинции Хомс Таляля Барази, в течение субботы из города выехали около полутора тысяч человек.
До войны в районе Ваер проживали 75 тысяч человек. Он находился в осаде правительственных войск с конца 2013 года.
По сообщению оппозиционного Медиацентра Хомса, еще порядка 15 тысячах человек, не желающих оставаться под властью режима Дамаска, покинут город в ближайшие недели.
Из Старого города в Хомсе повстанцы отступили еще в 2014 году.
В декабре 2015 года сирийским властям удалось достичь соглашения о перемирии с повстанцами в районе Хомса. Договоренности предусматривали, что повстанцы покинут свои позиции в несколько этапов в течение двух месяцев.
Несколько сотен повстанцев действительно оставили город в оговоренное время, однако в последние месяцы выполнение соглашения застопорилось.
Согласно Сирийской центра мониторинга прав человека, эвакуированных повстанцев вывезли в Джераблус на турецкой границе, который находится под контролем повстанцев, поддерживаемых Анкарой.
Правительство Сирии утверждает, что подобные соглашения приближают шестилетнюю гражданскую войну к концу, однако повстанцы говорят, что их принуждают отдавать территории бомбардировками и изматывающими осадами.
Хомс стал одним из первых населенных пунктов, жители которого массового откликнулись на призывы к свержению президента Башара Асада и вытеснили правительственные силы из города годом позже.
15 марта 2017 года в здании Дворца правосудия в сирийской столице прогремел взрыв: террорист-смертник привел в действие "пояс шахида". По данным правоохранителей, вследствие теракта погибли по меньшей мере 25 человек - все гражданские.
Читайте также: В сирийской провинции Идлиб от авиаудара погибли 14 детей - СМИ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:03
-
вчера
17:43
-
вчера
15:14
-
вчера
15:07
-
вчера
13:23